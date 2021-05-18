«Нас выписали из квартиры»: дочь Иосифа Пригожина рассказала о войне за квадратные метры

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила, что членов ее семьи по суду выписали из квартиры. Как известно, они задолжали крупную сумму денег микрофинансовой организации. Правда, пока родственники семьи не спешат оставлять жилплощадь. Они собираются продолжить борьбу за квадратные метры.

«На днях от приставов мы получили уведомление о том, что нас выписали из квартиры. Если бы я не влезла в эту ситуацию, а папа бы не занялся поиском адвокатов, не впутали телевидение, то давно потеряли дом». Даная Пригожина

Как отметила Даная Пригожина, первые суды микрофинансовая организация проводила без участия ее семьи. Прописку, как она заметила, они сохраняли около двух лет. По словам Данаи, они потеряли огромные деньги, которые были выплачены микрофинансовой организации в прошлые годы. Как сказала девушка, речь идет о шести миллионах рублей. По ее словам, на самом деле все долги перед кредиторами они погасили, но те считают иначе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в свое время семья Данаи Пригожиной взяла заем в банке. Каждый месяц родственники продюсера выплачивали положенную сумму. В какой-то момент дед Данаи Пригожиной захотел получить деньги за свою долю в квартире. В итоге апартаменты пришлось срочно выкупать. Вскоре родственник умер. Семье Данаи пришлось заложить вторую квартиру, где жила ее бабушка и где она провела свое детство. Мать Данаи в один прекрасный момент подписала документ о купле-продажи квартиры. Как считает дочь Пригожина, микрофинансовая организация завладела их жильем обманным путем.

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