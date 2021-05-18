Брюнеты с обаятельными улыбками: Банщикова показала подросших сыновей от адвоката Шаханова

46-летняя звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова – счастливая многодетная мама. Она подарила своему второму мужу адвокату Всеволоду Шаханову двоих сыновей: 13-летнего Мишу и 12-летнего Сашу. А также 4-летнюю дочь Машу.

И если наследница артистки уже настоящая звездочка (она дважды появлялась в сериале «Ищейка», играя мальчика Мишу), парней Анна показывает публике довольно редко. Однако на этот раз она сделала исключение. В личном блоге актриса обнародовала фото с подросшими мальчиками, которые унаследовали от мамы цвет волос и очаровательную улыбку.

Знаменитость рассказала, что уже сейчас всерьез задумалась об их дальнейшем образовании. Она не исключает, что отправит наследников учиться в университет в Венгрии, где образование соответствует европейским стандартам, но при этом его стоимость – на уровне Москвы.

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