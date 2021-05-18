Нужно уважать себя: Гордон поддержала Проклову и призвала женщин объединяться

Катя Гордон поддержала Ани Лоран и Елену Проклову, которые сделали недавно откровенные признания о домогательствах со стороны мужчин. Напомним, певица рассказала, как Константин Меладзе предлагал ей продюсирование за определенную лояльность с ее стороны, а актриса поведала о некоем режиссере, пытающемся соблазнить ее в 15 лет. Ведущая призвала всех женщин объединиться против давления со стороны мужчин и не скрывать подобных случаев от общественности.

«Когда я сталкиваюсь с негативом в адрес подобных историй, я думаю о том, что это очень хорошо характеризует то, как наши женщины неуважительно относятся к себе и друг к другу», — сказала Катя.

Она заметила, что у нас почему-то продвижение в карьере при помощи секса считается нормой, в то время, как цивилизованное общество это должно осуждать и предотвращать. По словам Гордон, многие женщины отчего-то радуются, когда им поступают скабрезные предложения продвинуться по службе или получить заветную роль на сцене. Такого быть не должно.

«Я искренне хочу, чтобы началась пора разоблачений «Вайнштейнов» и в России. Я хочу, чтобы перестала быть нормой продажа собственного тела во благо некой карьере упырям от продюсирования. Я хочу, чтобы начались разоблачения. И я хочу, чтобы российские женщины начали себя уважать», — высказалась Гордон.

Она предложила женщинам прекратить «топить» друг друга и ненавидеть, а вместо этого объединиться против насилия.

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