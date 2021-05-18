«Чтобы поболтать»: невестка Валерии показала, как малышка Селин просыпается ночью

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, четыре месяца назад впервые стал отцом. Молодая жена Лиана подарила ему дочку с прекрасным именем Селин. И родители, и бабушки с дедушками, и тети с дядями – все многочисленные родственники не могут налюбоваться малышкой и души не чают в ней.

Иногда, конечно, молодым родителям приходится иметь дело с обратной стороной родительства. Частые недосыпы – лишь один из эпизодов материнства. Но невестка Валерия относится к этому философски, стараясь оберегать при этом сон главы семьи – Арсений много работает, чтобы обеспечивать самостоятельно жену и дочь.

Одна из таких ночей «с сюрпризом» случилась накануне. Кроха проснулась очень рано и уже не захотела засыпать. Как это было, Лиана Шульгина показала у себя в stories.

«Дети – цветы жизни. Даже когда просыпаются в 4.30 утра, чтобы поболтать», — написала невестка Валерии.

Кстати, до недавнего времени новоиспеченная мамочка сама лично справлялась с новыми для себя обязанностями. Но в мае сдалась и наняла няню. Это позволило девушке на три дня освободиться от материнских обязанностей и провести время с мужем наедине – они улетели в Абу-Даби и насладились отпуском сполна.

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