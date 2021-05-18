«На вид не бижутерия»: Шаляпин назвал стоимость кольца, найденного на даче Гурченко

Музыкант Прохор Шаляпин, который провел минувшие выходные на даче Людмилы Гурченко вместе с ее внучкой Еленой Королевой, озвучил стоимость найденного им кольца. Певец, посетивший знаковое место, прилег на кровать звезды, и она сломалась. Драгоценность была обнаружена им под доской.

«На вид не бижутерия. Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно три или даже шесть миллионов рублей. Вот так съездили! Кто знает, что мы еще бы там нашли, если б захотели вскопать огород». Прохор Шаляпин

Как заметила сама Елена Королева, скорее всего, ее бабушка когда-то обронила кольцо и не смогла его найти. По словам внучки актрисы, с появлением в ее жизни Шаляпина у нее началась белая полоса. Его она сравнила с «цунами позитива», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что дача Людмилы Гурченко находится в Подмосковье. Это небольшой участок в десять соток. Здесь же находится скромный, но очень уютный дом на 150 квадратных метров. Здесь Гурченко любила проводить время после съемок и спектаклей.

Смотрите также: