«Наконец-то джакузи»: невестка Орбакайте показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой

Старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков, четвертый год женат на модели Алене Красновой. Молодые люди обосновались на бывшей даче прославленной бабушки Никиты, Аллы Пугачевой, на Истре. Ее Примадонна отдала ребятам вскоре после свадьбы. Всю самоизоляцию в прошлом году молодежь провела там, и сейчас продолжает обживать роскошный особняк.

арзамасова

На этот раз, с наступлением жаркой погоды, Никита и Алена поспешили в гипермаркет, чтобы приобрести дачный бассейн. Об этом сообщила невестка Орбакайте у себя в микроблоге.

«Счастливый!», — показала девушка своего мужа в момент покупки. – «Наконец-то взяли джакузи на дачу чилить».

Огромная надувная емкость для большой компании доставил массу восторгов молодым людям. Очевидно, вскоре они устроят вечеринку у бассейна.

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