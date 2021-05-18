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«Довольная»: Пелагея устроила за кулисами танцы в кокошнике

Звезда не смогла сдержать эмоций, когда сумела реализовать новый творческий проект.

«Довольная»: Пелагея устроила за кулисами танцы в кокошнике
Пелагея. Фото: Global look press

Певица Пелагея сообщила поклонникам, что ее коллектив сделал новую аранжировку песни «Ой кумушки». Накануне звезда исполнила ее с новым «минусом» в «Крокусе» на концерте в рамках Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Артистка настолько осталась довольной результатом, что после выступления прямо в концертном костюме и кокошнике устроила танцы за кулисами. Приплясывая блондинка шла к своей гримерке.

«Премьера минусовочки случилась! Теперь довольная поеду домой», — сообщила фолловерам Пелагея.

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