«Довольная»: Пелагея устроила за кулисами танцы в кокошнике

Певица Пелагея сообщила поклонникам, что ее коллектив сделал новую аранжировку песни «Ой кумушки». Накануне звезда исполнила ее с новым «минусом» в «Крокусе» на концерте в рамках Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Артистка настолько осталась довольной результатом, что после выступления прямо в концертном костюме и кокошнике устроила танцы за кулисами. Приплясывая блондинка шла к своей гримерке.
«Премьера минусовочки случилась! Теперь довольная поеду домой», — сообщила фолловерам Пелагея.