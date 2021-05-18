«Таблетки не помогают»: Асмус призналась, что после развода с Харламовым не спит и очень мало ест

Звезда однако заметила, что не сильно страдает из-за этого.

Кристина Асмус выглядит на публике после развода с Гариком Харламовым веселой и жизнерадостной. Однако в личном блоге она призналась, что не все так гладко. Она практически перестала спать и есть.

«Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда. Вернее, сплю… наверное. Но в сутки это может быть час-два. И очень поверхностный сон», — написала она в Instagram.

Актриса при этом заметила, что уже привыкла к этому и вполне сносно себя чувствует. Кофе она пьет каждый день, но сильно разбавленный молоком, время поспать есть, но она просто не может это сделать в силу физиологических особенностей. «Таблетки не помогают», — добавляет знаменитость.

В комментариях микроблога блондинка также призналась, что и с питанием у нее не все ладно. «Я вообще ем очень-очень мало», — сообщила Кристина поклонникам.

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