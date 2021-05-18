Стильный монохром: Шубская в тотальном черном пришла на хоккей поддержать мужа

Сезон в НХЛ близится к завершению, и матчи становятся эмоциональнее.

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин давно строит карьеру за океаном в НХЛ. Спортсмен выступает за «Вашингтон Кэпиталз», где является капитаном, и перевез в Штаты жену, которая впоследствии подарила ему там двух сыновей.

Избранницей легенды хоккея стала младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская. Девушка отказалась от карьеры актрисы и модели и полностью посвятила себя материнству и семье.

Часто Шубская ходит на хоккей, чтобы поддержать мужа на матче, и, конечно, берет с собой детей. На этот раз красотка нарядилась в черный костюм, поверх которого накинула фанатскую джинсовку с хоккейной вышивкой, и покрасовалась в микроблоге.

На матче девушка также запечатлела себя, на этот раз в компании старшего из сыновей, двухлетнего Сережи. А годовалый Илья остался дома с няней.

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