Веселье на пользу: беременная Арзамасова в платье-балахоне цвета хаки пустилась в пляс на вечеринке

26-летняя актриса театра и кино Елизавета Арзамасова счастлива в браке с 47-летним фигуристом, продюсером Ильей Авербухом. Более того, звезда «папиных дочек» готовится подарить мужу наследника (или наследницу). Об этом пара сообщила лично, дабы избежать обсуждений за спиной.
Несмотря на внушительный срок и большой живот, Лиза Арзамасова не торопится отказываться от работы и гастролей. Кроме того, она продолжает жить полной жизнью и посещать разные мероприятия. Накануне она стала гостьей на дне рождения подруги. И в разгар вечеринки даже спела и сплясала – на пару с именинницей актриса выступила в караоке.
Для комфортного времяпрепровождения, и чтобы не стеснять движений, Арзамасова облачилась в платье-балахон цвета хаки. Наряд вдобавок помог немного отвести акцент от «интересного положения» актрисы. Правда, животик уже большой, и его не так просто скрыть.