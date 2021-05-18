65-летняя Долина подчеркнула постройневшую фигуру лавандовым платьем из бархата

65-летняя звезда эстрады Лариса Долина лишь в этом году появилась в соцсетях. Звезда решила быть ближе к своим поклонникам и завела страничку в Instagram. За два с лишним месяца с момента первой публикации у певицы уже почти сто тысяч фолловеров, которые имеют возможность из первых уст узнавать новости из жизни своей любимицы.

Накануне знаменитость поделилась новым снимком, на котором позирует после выступления на празднике Московского метрополитена. Звезда в лавандовом платье из бархата с эффектными рукавами из перьев позировала с коллегами по сцене.

«Постепенно жизнь возвращается в концертные залы, появляются концерты, а значит, и встречи с нашими зрителями. Не радовать этот факт не может!», — поразмышляла звезда в публикации.

Силуэтное платье подчеркнуло стройную фигуру звезды. Напомним, Долина значительно похудела с осени прошлого года и теперь может позволить себе наряжаться в абсолютно любые платья и юбки, даже мини.

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