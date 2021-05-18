Стильное мини: дочка Малинина запечатлелась у рояля в зеленом платье в горошек с рукавами-фонариками

Семья музыканта Александра Малинина давно переехали в Германию. Артист и его третья жена с детьми-близнецами Устиньей и Фролом обосновались в Мюнхене. Сейчас дети выросли и уже учатся в вузах Европы.

По стопам звездного отца пошла красавица-дочь Малинина Устинья. 20-летняя девушка учится на оперном отделении в Королевской академии Лондона и уже заявила о себе в современной истории мировой оперы. Сама девушка обучается с усердием и любит дело, которому посвятила себя.

В своем микроблоге Устинья регулярно делится с поклонниками новостями из жизни. Помимо учебы, красотка любит моду и часто показывает свои стритстайл-образы в Instagram. На этот раз обошлось без прогулки – Малинина позировала на фоне черного рояля в зеленом платье мини в горошек.

Звездная наследница, кстати, часто отдает предпочтение женственным нарядам, подчеркивающим ее цветущую красоту. Этому она научилась у своей мамы, которая в свои 59 лет выглядит очень молодо.

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