Яркая дива: Нетребко в костюме с крупным цветочным принтом отметилась на прогулке

Стилист Таня Тильча заметила, что при всей стильности образа такой рисунок добавляет объем фигуре там, где он не нужен.

Оперная дива Анна Нетребко этой весной много времени проводит в России, хотя давно переехала в Австрию. На Родине у звезды сцены остались родные, часто в Москву и Петербург певица прилетает с гастролями. Очередной приезд знаменитости был связано с семейным поводом, и Анна побывала не только в отчем доме, но и встретилась с подругами.

На прогулку по Краснодару Анна Нетребко отправилась в по-летнему ярком образе. Дива облачилась в синий комплект из блузы и брюк-джоггеров с крупным цветочным принтом. Мы попросили оценить аутфит дивы стилиста Таню Тильчу.

«Интересный красивый принт, хорошо подходит Анне. Но перебор в том, что это – комплект. Брюки я бы оставила, а вот верх заменила, потому что крупные цветы добавляют объема, а горловина утянута резиночкой а-ля барышня-крестьянка, поэтому выглядит простовато. Я бы добавила топ либо более приталенную футболку в оттенках, которые есть в принте костюма, и рубашку белого цвета поверх. Она будет перекликаться с обувью», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Таня Тильча — стилист, модный эксперт фэшн-изданий, IT-предприниматель. Опыт работы в индустрии красоты более пяти лет. За это время Таня сделала обзоры более 350 брендов и помогла сотням девушек стать красивее.

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