«Сейчас бы загорать»: Бородина пришла на телестройку в тельняшке и белой мини-юбке

Ведущая телеканала ТНТ Ксения Бородина является лицом телепроекта «Дом-2» с его самой первой серии. Реалити-шоу спустя 16 лет теперь «переехало» на канал «Ю», но состав ведущих изменился лишь отчасти – после пертурбаций с проектом ушла Ольга Бузова.

Бородина всегда делится с подписчиками своего микроблога кадрами со съемок на «Доме-2». Не стал исключением и этот раз. Брюнетка показала свой наряд, в котором прибыла на работу – черно-белую футболку-тельняшку и мини-юбку.

«Погода сегодня просто потрясающая! Сейчас бы у бассика загорать. А нет, работа», — с сожалением отметила звезда экрана.

Стиль нуар в модном образе звезды подчеркнули аксессуары – серьги-клеверы и туфли с черно-белой перемычкой. Получился стильный наряд, который теледива не захотела снимать даже дома.

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