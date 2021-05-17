Ариана Гранде тайно вышла замуж за 25-летнего риелтора

27-летняя Ариана Гранде известна на весь мир. Американская певица выпустила много хитов, играет в сериалах и собирает целые стадионы поклонников. Примечательно, что девушка обладает эффектной внешностью. Но в личной жизни 27-летней звезде не везло. Два года она встречалась с рэпером Маком Миллером, но потом они расстались. Вскоре певица стала встречаться с новым избранником юмористом Питом Дэвидсоном, который попросил ее руки. Однако тогда помолвку она разорвала, так как не была уверена в своем решении.

И в конце 2020 года Ариана дала понять, что готовится к свадьбе. Девушка продемонстрировала кольцо с большим бриллиантом. После этого о помолвке певицы с ее новым бойфрендом Далтоном Гомесом стало известно всему миру. А теперь, спустя всего несколько месяцев, зарубежные журналисты узнали, что девушка тайно вышла замуж. Отмечается, что она устроила торжество только для самых близких своем калифорнийском доме. Гостей было всего около 20 человек.

Стоит добавить, что Гранде стала встречаться с 25-летним риелтором перед карантином. Они вместе пережили самоизоляцию и стали отмечать все праздники вдвоем. К слову, рядом с артисткой живут такие знаменитости, как Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, принц Гарри и Меган Маркл, об этом пишет TMZ. Пока сама Ариана радостную новость не прокомментировала.

Смотрите также: