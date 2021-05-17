Уже умеет стоять: Рудковская в шортах-бермудах запечатлелась на прогулке с семимесячным сыном

Светская львица в солнечный день отправилась во двор, чтобы поиграть с младшим наследником Евгения Плющенко.

Яна Рудковская не скрывает, что ей нравится жить на широкую ногу. Продюсер Димы Билана следит за своей внешностью, так как регулярно появляется на публике. Уже 11 лет она счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастает сын Александр. Восьмилетний мальчик уже делает успехи на льду в качестве фигуриста. А осенью прошлого года у пары появился второй наследник — малыш Арсений.

Недавно Рудковская отдохнула на Мальдивах. В дальнюю поездку пара младшего ребенка брать не стала. А по возвращению в Москву несколько вечеров подряд светская львица посещала праздники друзей. Зато теперь она наслаждается материнством. 17 мая в столицу пришла жаркая погода. Яна не удержалась и отправилась гулять с наследником на возле территории своего особняка. Она облачилась в толстовку и шорты-бермуды лавандового цвета, который снова вошел в моду.

А вот семимесячного Арсения Яна облачила в серые джогеры, и синий кардиган с капюшоном. Белые кроссовки завершали его лук. Мальчик стоял на ногах и держал большую статую в виде пешки.

«Добрый вечер, а не сыграть ли нам в шахматы?» — подписала кадр звезда.

Поклонники восхитились красотой Рудковской. Многие также заметили, что ее сын быстро растет. «Вы всегда шикарно выглядите», «Вы выглядите просто потрясающе», «Как мило», «Малой уже стоит? Классно», «Такой у вас модник растет», «Мама тут модель», «И не скажешь, что скоро 50 лет», «Мама вы чудесная! Детки ваши счастливые!», «Ноги стройные» — прокомментировали пост подписчики.

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