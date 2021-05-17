Открыла плечи: Елена Летучая в приталенном платье Prada позировала на красной дорожке с мужем

Телеведущая посетила премьеру сериала «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли. Ее сопровождал возлюбленный, который оделся с ней в одной гамме.

Елена Летучая раньше вела шоу «Ревизорро». Именно этот проект прославил блондинку. Зрителям сразу приглянулась сильная духом, элегантная и справедливая телеведущая. Теперь она предпочитает вести собственные передачи и много путешествует по миру. Девушка счастлива в браке с Юрием Анашенковым. Они зачастую вместе ходят на светские рауты. Более того, влюбленные всегда поддерживают друг друга.

17 мая в Москве состоялась премьера комедии и мелодрамы «Клиника счастья». В этом сериале главную роль сыграла Дарья Мороз. Многие звезды пришли поддержать ее в столичный кинотеатр. Летучая появилась на красной дорожке вместе с мужем. На этот раз 42-летняя телеведущая облачилась в темно-синее платье миди с пышной юбкой и открытыми плечами. Наряд Prada дополнял тонкий пояс, который подчеркнул ее талию. Туфли-лодочки и кожаная сумка завершили ее лук.

Примечательно, что Юрий оделся в одной цветовой гамме с Летучей. Супруги были одной из самых элегантных пор в этот вечер. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro телеведущая поведала, что для нее значит счастье.

«На мой взгляд, счастье — держать руку за руку любимого мужчину, заниматься любимым делом. Счастье — жить», — пояснила она.

Добавим, что также премьеру посетили: Ирина Безрукова, Согдиана, Родион Газманов, Анна Калашникова, Елена Валюшкина и другие известные персоны. Напомним, что сериал «Клиника счастья» является комедией, драмой и мелодрамой. Большая премьера картины состоится уже 19 мая в онлайн-кинотеатре KION.

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