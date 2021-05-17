С акцентом на декольте: Нюша в мини-платье с инкрустацией стразами позировала у бассейна

Анна Шурочкина, больше известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она выросла на глазах своих поклонников. Девушка вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Влюбленные счастливы в браке почти четыре года. У них подрастает дочка Симба. При этом артистка продолжает выпускать хиты и не боится облачаться в дерзкие образы.

Стоит отметить, что после замужества Нюша стала чаще уезжать в теплые страны. На этот раз она отдыхает с семьей в Дубае. Если на днях девушка увиделась с Викторией Лопыревой и повеселилась на яхте, то теперь она устроила фотосессию. Девушка решила позировать у бассейна. Она облачилась в мини-платье с глубоким декольте с инкрустацией стразами. Наряд в восточном стиле с броским принтом открыл ее загорелые ноги.

«Знаю, что в Москве сейчас невероятно жарко», — отметила она.

Нюша не забыла выпрямить волосы и сделать макияж с акцентом на губы. Новый образ артистки привлек внимание ее поклонников. Многие одарили ее комплиментами.

«Какая ты красавица», «Сложно узнать», «Вроде платье короткое, но так сдержанно. Скромная Нюша мне больше нравится», «Прелестная, необыкновенная!», «Этот образ просто вау», «Какие классные фотки», «Загорелые ножки — красотень», — прокомментировали пост подписчики.

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