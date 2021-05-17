«Никакая»: поклонники в пух и прах разнесли Регину Тодоренко за экстравагантный мейк с ярко-синими губами

Регина Тодоренко явно дает понять, что склонна к эпатажу. На снимке в Instagram популярная телеведущая и член жюри шоу телеканала НТВ «Маска» предстала с экстравагантным макияжем в ярко-синих тонах.

Причем Регина выкрасила в цвет вечернего неба не только верхние веки, но и губы.

«Долго лежала под водой», — продемонстрировала наличие у себя черного юмора Тодоренко.

Подписчики телезвезды были далеки от того, чтобы восторгаться увиденным. Сразу несколько человек написали Регине в комментариях, что она «никакая». Многим еще и не понравилась челка звезды и цвет ее волос.

«Вернитесь в свой первоначальный стиль — длинные светлые волосы и никакой экспрессии», «Никакая», «В детстве на пляже взрослые постоянно кричали: «Вылезай, уже губы синие!», «Цвет настроения синий? После праздников не отошли?» — высказались в Сети.

Напомним, свою любовь к перевоплощениям Регина Тодоренко смогла выплеснуть во время шоу «Маска».

В каждом выпуске телеведущая представала в неожиданных образах, представая то в виде Фриды Кало, то Сальвадора Дали, чем часто вызывала недоумение у своей аудитории.

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