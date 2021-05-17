«Счастливое счастье»: Анна Михалкова нарядила дочку Лиду в костюм с принтом в виде летящих колибри

Актриса погуляла вместе со своей наследницей в цветущем саду.

В Москве стоит редкая для этих мест прекрасная, солнечная и теплая погода. Звезды наслаждаются прогулками по майской столице и делятся снимками, сделанными во время чудесного променада, в Instagram.

Кадрами, на которых она запечатлелась сама и представила свою семилетнюю дочку Лиду, с поклонниками поделилась известная актриса Анна Михалкова. Вместе с наследницей они погуляли по цветущему яблоневому саду.

«Коротко о сегодняшнем дне», — лаконично подписала снимки Анна Михалкова.

Судя по всему, дочка звезды Лида осталась довольна прогулкой. Девочка одета совсем по-летнему. У Лиды красивый костюм оранжевого оттенка, состоящий из топа на бретелях и юбки или шортиков (на фото этого не видно) с принтом в виде летящих птичек колибри.

«Счастье! Какое же счастливое счастье!», «Какой прекрасный день», «Вы прекрасны, обожаю вас», — отозвались поклонники на публикацию Анны Михалковой.

Напомним, на днях актриса отметила день рождения, ей исполнилось 47 лет.

Дочка Лида поздравила Анну Михалкову одной из первых, разбудив маму утром и подарив ей цветок собственного изготовления.

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