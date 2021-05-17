«Исполнилось два месяца»: Настя Паршина из «Дома-2» нарядила сына в боди цвета лазури в честь дня рождения

Семнадцатого марта этого года бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Паршина впервые стала мамой. Так что сегодня, 17 мая, красавица празднует очередную дату в жизни маленького сына Адриана — малышу исполнилось два месяца.

«За бессонными ночами, перетекающими в дни, я и не заметила, как тебе, мой родной, исполнилось два месяца», — написала в Instagram Настя Паршина.

Молодая мамочка сопроводила публикацию трогательным фото сына, прикрыв его личико пирожным, украшенным цифрой два.

Для красивого кадра Настя нарядила Адриана в боди цвета небесной лазури и носочки ему в тон, на голове у малыша прелестная шапочка.

«Поздравляем вашего ангелочка, ваше маленькое, двухмесячное чудо! Желаем, чтобы этот крохотный комочек поскорее рос и не переставал радовать своими ежедневными победами», «Эти складочки», «Мамина радость, поздравляю», — умилились подписчики Насти Паршиной.

Стоит отметить, что экс-участница растит сына одна. Настя не так давно рассталась с отцом Адриана Никитой Уманским и вместе с малышом уехала из Москвы в Ставрополь, где живет ее мама. На днях Паршина похвасталась покупкой автомобиля — она стала хозяйкой БМВ.

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