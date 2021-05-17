Стиль Барби не отпускает: Кудрявцева появилась на работе в костюме оверсайз трендового цвета

Телеведущая после отпуска вернулась к съемкам. Она продемонстрировала цветущий вид и стильный образ.

Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как работает на телевидении больше 20 лет. Она вела разные передачи и музыкальные чарты. Но теперь девушка предпочитает более серьезные проекты. Она не скрывает, что порой работа оказывается для нее очень сложной. Лишь недавно телеведущая устроила себе отпуск. Она провела несколько недель в Дубае, где отдохнула с мужем Игорем Макаровым.

Однако на днях Лера вернулась к работе. Она не скрывает, что для съемок образы ей подбирают стилисты. При этом каждый раз девушка берет с собой тапочки, так как на каблуках долго ходить не может. Ранее ведущая примерила наряд мятного цвета. Теперь Кудрявцева облачилась в брючный костюм оверсайз одного из самых трендовых оттенков этого сезона — фуксии.

Блондинка покрасовалась в своем наряде перед камерой. Она традиционно позирует в гримерке перед тем, как отправиться в студию. Стоит отметить, что костюм такого цвета ранее выбирали Татьяна Навка, Ксения Бородина и другие звезды. По словам Эвелины Хромченко, он идет по большей части брюнеткам.

«Убийственный цвет, который иногда помогает женщинам идти вперед, напролом, оставляя все позади», — также признавался Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

Поклонники восхитились красотой Леры. Многие отметили, что цвет Барби ей идет. Она довольно часто носит наряды розовых тонов. По всей видимости, для блондинки это беспроигрышный вариант, чтобы выглядеть ярко.

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