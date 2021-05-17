За белым роялем: повзрослевшие дочери Алсу помузицировали в роскошных интерьерах особняка

Известная исполнительница Алсу вместе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым воспитывают троих детей. У пары две дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.

И если младшего наследника Алсу предпочитает не показывать публике и почти ничего не рассказывает о нем, то старшие дочери — частые гости на маминой страничке в Instagram.

Певица гордится Сафиной и Микеллой, которые унаследовали от нее любовь к творчеству и музыке. Микелла хорошо поет и даже принимала участие в одном из сезонов шоу «Голос. Дети». Плюс ко всему, она и ее старшая сестра владеют игрой на музыкальных инструментах. В частности, подростки прекрасно музицируют на фортепиано.

Алсу поделилась в Instagram видео, на котором запечатлела, как дочери играют на белом рояле в гостиной. Сафина и Микелла в роскошных интерьерах и при этом простой домашней одежде самозабвенно бьют пальчиками по клавишам, извлекая красивейшие мелодии.

«Горжусь!» — подписала кадры звездная мама.

Поклонники Алсу восхитились ее талантливыми дочерьми и сделали талантливым девочкам и их маме комплименты.

«Как же они выросли! Какие талантливые! Огромный привет!», «Алсу, у вас невероятные дети — как мама», «Очень красивое исполнение! Это труд и усердие, долгие часы тренировок», «Даже я горжусь. Блестяще! Восторг!» — высказываются в Сети.

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