Прильнула к надежному плечу: Татьяна Арнтгольц запечатлелась с мужем на отдыхе в Сочи

Актриса Татьяна Арнтгольц в феврале этого года во второй раз стала мамой. Она подарила своему супругу, звезде сериала «Кухня» Марку Богатыреву сына, для которого малыш стал первенцем. У Татьяны Арнтгольц есть еще дочка Маша, рожденная в браке с актером Иваном Жидковым.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев решили устроить себе отдых от бесконечных родительских хлопот. Супруги улетели отдыхать в Сочи, на Красную поляну, откуда уже успели поделиться первым совместным селфи.

«Наконец, выбрались», — подписал кадр в своем Instagram Марк Богатырев.

На снимке муж и жена выглядят очень счастливыми. Татьяна прильнула к плечу мужа, рядом с которым чувствует себя гармонично и наполнено.

Поклонники пары признались, что рады видеть Татьяну и Марка вместе, да еще в столь прекрасных горных пейзажах.

«Любимки! Хорошего вам отдыха», «Вы прекрасны», «Как прекрасно смотреть на счастливых людей! Хорошего отдыха!», «Такие классные», — высказываются в Сети.

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