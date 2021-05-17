«Это пост о бездуховном человеке»: Май Абрикосов объяснился за критику Ольги Бузовой

Роман Тертишный, который стал популярным под псевдонимом Май Абрикосов, придуманном для него на проекте «Дом-2», накануне обрушился в своем Instagram на Ольгу Бузову. Экс-участнику реалити-шоу не понравилось, что звезда обращается в соцсети и к православным, и к мусульманам, поздравляя с праздниками и тех, и других. Тертишному поведение Бузовой кажется неискренним, о чем он и донес в своей публикации.

Но его слова истолковали неверно. Подписчики Романа Тертишного не видят ничего плохого в желании Ольги Бузовой поздравлять с праздниками приверженцев разной веры.

Экс-участнику «Дома-2» пришлось объяснить, что он имел в виду.

«Друзья, пост о Бузовой — это пост о бездуховном человеке. Дело не в поздравлении. С уважением отношусь ко всем религиям, и у меня есть друзья-мусульмане, которых я поздравляю с их праздниками», — написал Роман Тертишный в сторис Instagram.

Он повторился, что считает публичные поздравления Бузовой наигранными, а ее веру — способом понравиться всем. Тертишный считает, что человек, искренне празднующий Пасху, не может бегать по сцене и показывать некрасивые, на его взгляд, жесты, как это делает Ольга.

«Недавно видел кадры ее последнего концерта, где Оля себя по причинному месту ладошкой хлопает. Это она, доча, гордость родителей, воспитание получила», — заключил Роман Тертишный.

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