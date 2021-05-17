«Вы справитесь»: Хромченко показала, как просто и красиво оживить поднадоевшую куртку

Александр Васильев искренне восхитился работой стилистов Первого канала на шоу «Модный приговор», которые подобрали стильный молодежный лук для героини проекта Марии. Особенно ведущий впечатлился рисунком на куртке девушки, оттенок которого идеально совпал с элементами на тунике и шнурками кроссовок. Он предположил, что фэш-эксперты программы сами нанесли их на кожу.

Эвелина Хромченко согласилась с историком моды, заметив, что такой простой, но в то же время интересный рисунок могут нанести на свои поднадоевшие куртки абсолютно все женщины. Это дешево и быстро подарит старой вещи вторую жизнь.

«Это очень хороший способ как-то оживить свою одежду. Если в вашем арсенале есть куртка-косуха и вам очень нравится то, что надето на нашей героине, возьмите краски и нанесите эти мазки самостоятельно. Здесь же не какое-то неимоверно сложное произведение искусства, здесь живописные мазки, с которыми вы сами справитесь», — прокомментировала ведущая.

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