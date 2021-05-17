Точеные скулы и спокойный взгляд: Безруков предстал на редком закулисном фото с красавицей-женой Матисон

Актер предпочитает не распространяться о личной жизни. При этом Сергей часто публикует в микроблоге кадры с детьми — Машей и Степой.

Сергей Безруков на личной страничке микроблога поделился редким снимком, который был сделан за кулисами театра. В кадре актер из военной драмы «Подольские курсанты» предстал вместе со своей красавицей-женой. При этом Безруков не успел смыть с лица грим, видимо Сергей только-только отыграл спектакль, на котором присутствовала и его избранница. Стоит отметить, что актер крайне редко показывает возлюбленную в Instagram. 37-летняя Анна отдает предпочтение естественной красоте. Вот и на этом фото она предстала без яркого макияжа. Матисон обладает точеными скулами, миловидной внешностью, а многие поклонники Сергея не раз восхищались спокойным мягким взглядом Анны.

В одном из интервью Матисон признался, что ей в мужья достался лучший мужчина на земле. А Безруков в свою очередь утверждал, что его возлюбленная — прекрасная хозяйка. Она не только замечательно готовит, но и всегда создает дома уют. У пары есть двое общих детей — дочка Маша и сын Степан.

«Мы победили! «Казанова». Предпремьерный показ!! Все круто, всей нашей крутой команде браво! Спасибо, Анечка, за грандиозные декорации, за костюмы, за этот праздник! Рекомендую посмотреть! Следите за афишей!!» — обратился к поклонникам Безруков.

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