Когда вкусы совпали: Асмус появилась в театре в трендовых песочных бермудах макси, как у Стоцкой

Кюлоты долгое время держали пальму первенства среди модных брюк, однако в последнее время они постепенно стали сдавать свои позиции. На смену им приходят бермуды, которые поздней весной и летом особенно приятны в носке благодаря своей длине.

больше по теме Зиверт вслед за Водонаевой облачилась в супермодные шлепки с эффектом небрежности Звезды знают толк в трендах и наряжаются в домашний стиль на публике.

Российские звезды уже оценили это модное течение. К примеру, в актуальной вещице предстала на прогулке певица Анастасия Стоцкая. Она выбрала модель песочного цвета и ширины макси. Артистка сочетала их с черным лонгсливом и кардиганом в тон, а также ультрамодным комплектом в виде резиновых шлепок и носков.

Любопытно, что чуть позже в таких же бермудах точно в таком же цвете появилась в Театре Ермоловой Кристина Асмус, которая предпочла надеть с брюками жакет в тон и белый базовый топ.

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