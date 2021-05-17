Зиверт вслед за Водонаевой облачилась в супермодные шлепки с эффектом небрежности

Звезды знают толк в трендах и наряжаются в домашний стиль на публике.

Стилист Александр Рогов рассказал широкой публике о том, как пандемия отразилась на современной моде. Теперь вовсе не считается зазорным появляться на людях в спортивных брюках. Мало того, джоггеры и штаны с лампасами – острые тренды.

Кроме того, модники и модницы всех мастей стали примерять обычные домашние шлепки или резиновые сланцы на улицу. Очень круто считается надевать эту расслабленную обувь с носками.

Этот тренд уже поддержали такие знаменитости, как экс-звезда «Дома-2» и светская львица Алена Водонаева. Вслед за ней в резиновых тапках на прогулке по Москве засветилась певица Анастасия Стоцкая. И вот теперь настала очередь сладкоголосой Юлии Зиверт. Артистка примерила шлепки с эффектом небрежности с джинсовой рубахой оверсайз и летним розовым платьицем. В пандан к обуви она подобрала объемную сумку.

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