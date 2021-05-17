«Верочка становится на маму похожа»: бывший муж Началовой запечатлелся с ее повзрослевшей дочерью

Евгений Алдонин вышел в свет со старшей наследницей и молодой женой.

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина после смерти мамы живет с бабушкой и дедушкой. Однако папа девочки, футболист Евгений Алдонин много времени уделяет воспитанию своей старшей наследницы. Несмотря на то, что во втором браке у спортсмена родились еще двое детей – сын Артемий (ему четыре года) и дочь Анжелика (ей полтора года, он всегда находит время на общение с Верой. Тепло относится к 14-летней падчерице и супруга Евгения Алдонина Ольга.

В минувшее воскресенье они втроем сходили в театр, сделав памятное фото, которым Евгений Алдонин поделился на своей страничке в Instagram.

«Посетили «Театр Наций», кукольный спектакль «Хаджа Насреддин», постановка Тимура Бекмамбетова», — поделился футболист.

Подписчики Евгения Алдонина восхитились красотой двух его любимых девушек – жены и дочери, а также они выражают ему восторг, как прекрасному отцу троих детей.

«Красавица! Папа с большой буквы мужчина», «Верочка становится на маму похожа», «Верочка — прелестница. Повзрослела и очень похожа на своих родителей!», «Верочка — самое дорогое сокровище! Чудесная девочка! Умная, добрая, с открытым сердцем», — высказываются в Сети.

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