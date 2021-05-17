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Вот это улов: Прилучный, как и Муцениеце, засветился на рыбалке с детьми

Ранее отдыхом на водоеме хвасталась экс-жена «мажора».

Вот это улов: Прилучный, как и Муцениеце, засветился на рыбалке с детьми
Павел Прилучный. Фото: Global look press

Несколько дней назад Агата Муцениеце похвасталась своим фолловерам в Instagram, как отлично она отдохнула с детьми на Волге. Звезда «Закрытой школы» остановилась с наследниками в четырехзвездочном отеле и по-простому порадовалась традиционным российским развлечениям: бане, рыбалке, общению с домашними животными.

И вот спустя совсем короткое время в Сети с очень похожим постом и даже пейзажем появляется экс-муж артистки Павел Прилучный. Он тоже рассказал о счастливом отдыхе с наследниками на рыбалке.

Правда улов «мажора» оказался гораздо «мажористее», чем у бывшей. Если у Агаты можно было увидеть на фото рыбок вроде карасей или окуньков, Павел сумел поймать огромного «зверя» из семейства осетровых. Вся тройка родственников выглядела счастливой, особенно парни.

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