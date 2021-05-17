«Размолвка была серьезная»: Тарасова объяснила, почему не общалась с Бестемьяновой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему какое-то время не общалась со своей звездной ученицей Натальей Бестемьяновой.

«Я очень любила пару Наташи и ее партнера Андрея Букина. Жила ими десятилетиями. Я видела, что они должны победить. Я их брала работать не для того, чтобы они были чемпионами двора. Чтобы ты не делал, ты думаешь, чтобы попасть на Олимпиаду. Иначе не стоит и браться». Татьяна Тарасова

Как отметила Тарасова, в какой-то момент она с тренерами Юрием Овчинниковым и Игорем Бобриным создали ледовый театр. «Мы заполняли зрителями все стадионы и ледовые площадки у нас в стране и в США. Это был первый театр на льду. В какой-то момент Овчинников и Бобрин не стали общаться друг с другом. У Бобрина женой была сестра Овчинникова. Он ушел от нее к Бестемьяновой. Я осталась в этой истории с Юрой. Размолвка была серьезная. Театр мы потеряли. Я никогда на самом деле с ними серьезно не ссорилась», — заявила Татьяна Тарасова.

Напомним, что Татьяна Тарасова в 1988 году привела пару Наталья Бестемьянова и Андрей Букин к победе на играх в канадском Калгари. Они победили в спортивных танцах на льду.

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