Каждая деталь стройнит: Васильев пришел в восторг от модного образа для полных с длинной туникой

На «Модном приговоре» Первого канала стилисты проекта подобрали несколько трендовых образов для полных. Один из них особенно порадовал Александра Васильева. «Очень красиво!» — восхитился он.

Корпулентная девушка стала выглядеть в этом луке гораздо моложе своих лет, стильно и, будто бы, скинув сразу несколько килограммов. Дело в том, что практически каждая деталь собранного гардероба работала на визуальное уменьшение объемов, вплоть до солнцезащитных очков. Дело в том, что они имели модную сейчас крупную цепочку на дужке, которая не была спрятана за голову, как обычно, а свисала впереди, вытягивая шею.

Тот же эффект достигался за счет V-образного выреза на полосатой тунике, которая была из плотной ткани и достаточной длины, чтобы спрятать под собой все лишнее. Расстегнутая косуха помогала тунике сузить силуэт, благодаря тому, что в ней виднелась лишь ее часть. За счет этого талия казалась уже.

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