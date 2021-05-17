Титул «Мисс Вселенная-2021» завоевала 26-летняя мексиканка Андреа Меса

Титул «Мисс Вселенная-2021» выиграла мексиканка Андреа Меса. Финал конкурса прошел в американской Флориде. Она стала третьей мексиканкой за всю историю конкурса, которой удалось надеть корону победительницы.

Девушке 26 лет, ее рост – 182 см. Андреа выросла в городе Чиуауа и является старшей из трех девочек в семье. В 2017 году она получила диплом инженера-программиста и работает по специальности. За ее плечами победы на различных конкурсах красоты, в том числе в 2017 году она стала «Мисс Мексика».

За звание самой красивой девушки боролись девушки из разных стран, но представительницы России на сцене не было. Алина Санько, ставшая «Мисс Россия» в 2019 году, не смогла пройти в полуфинал состязания.

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