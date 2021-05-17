«Посадил меня на колени»: Татьяна Найник раскрыла подробности приставаний Константина Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ее домогался продюсер Константин Меладзе.

«В 23 года я попала в группу «ВИА Гра». Ко мне проявили интерес. Я была знакома с Валерой и Костей Меладзе еще до этого предложения. Я не собиралась менять свою профессию, свою работу, потому что хорошо зарабатывала. Валерий Меладзе мне сказал дословно: «Я обещаю тебе полнейшее уважение, если ты попадаешь в «ВИА Гру».

Как отметила Найник, поначалу все было прекрасно в коллективе.

«Костя встретил меня в аэропорту. Отвез в гостиницу. Надо было быстро вливаться в коллектив. Я разделась до белья. Он хотел посмотреть на меня.

Он человек интеллигентный, воспитанный. Потом я оделась обратно. Мне было неловко в 23 года так раздеваться. А потом он мне говорит: «В гостинице неудобно как-то. Поехали на студию. Останешься там». Костя стал рассказывать, как с ним все хотели работать. На прощание он меня не по-отечески приобнял. Потом уехал.

Начались у нас переписки. После выхода на экраны клипа, когда начались туры, он однажды вызвал меня на ковер. И он говорит: «Что делать с тобой?» У него были претензии ко мне на сцене. Затем он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула у него с коленей и убежала», — заявила певица.