Мама на стиле: Арнтгольц в розовом трикотажном костюме появилась в аэропорту

39-летняя звезда театра и кино Татьяна Арнтгольц счастлива в браке с актером Марком Богатыревым. Они поженились в прошлом году, предваряя еще одно счастливое событие в своей жизни – появление наследника. Малыш родился у пары в феврале, его назвали Данилой.

Ставшая мамой во второй раз актриса не стала засиживаться в декретном отпуске и поспешила на вернуться к работе. Иногда супруги стараются переключаться от была и проводить больше времени наедине и накануне решили отправиться на несколько дней в Сочи.

Богатырев запечатлел жену в аэропорту. Татьяна выбрала для перелета комфортный и стильный прикид, облачившись в трикотажный костюм ярко-розового цвета. Девушка предусмотрительно надела на лицо защитную маску и продефилировала по холлу для мужа на камеру.

Кстати, трикотажные костюмы облюбовали многие звездные модницы. Например, на выходных Татьяна Навка отправилась на семейную прогулку в худи и джоггерах цвета слоновой кости.

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