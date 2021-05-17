Кожа да кости: Собчак, позировавшая в платье-комбинации, удивила своей худобой

Минувшую неделю Ксения Собчак провела в Мексике. Телеведущая исследовала все туристические точки и позагорала на песчаных пляжах. Всеми моментами делилась в своем Instagram. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в платье-комбинации. Фанаты отметили, что блондинка очень похудела.

«Совсем тростинка стала! Какая худенькая! Что так похудело-то? Вы в шикарной форме! Мне кажется, была детокс-неделька», — писали пользователи Сети.

Сама же телеведущая отметила, что уже готовится возвращаться на родину и приступать к работе.

«Когда ты уже готовишься к боевой неделе в Москве, выставлять фото вдвойне приятно», — написала Собчак.

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