Вены и складки на коленках: Джованна Антонелли показала, как выглядят ее ноги без фотошопа

45-летняя бразильская актриса, ставшая знаменитой в России благодаря сериалу «Клон», в свои годы выглядит замечательно. Она регулярно занимается спортом как с личным тренером, так и дома на тренажерах. И именно это, возможно, позитивно влияет на ее фигуру. Брюнетка подтянута, стройна и имеет довольно рельефные мышцы.

Тем не менее, как и у каждой другой «живой», настоящей, совсем не инстаграмной женщины у нее есть определенные отклонения от модельных форм. Однако непосредственную исполнительницу роли Жади это нисколько не волнует, звезда носит дерзкие блузки с открытым животом, бикини и мини-юбки, даже не пытаясь скрыть при помощи фотошопа выступающие вены на икрах и складочки кожи на коленках.

К слову, поклонники Джованны Антонелли настолько обожают ее, что тоже не замечают эти мелкие особенности. В ее Instagram практически никогда не бывает хейтерских комментариев, а вот восторгов по поводу ее красоты предостаточно.

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