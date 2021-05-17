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«Покупателям разные нужны типажи»: Васильева нелестно высказалась о Лорак и Лободе

Как отметила актриса, у этих певиц все на лице написано.

«Покупателям разные нужны типажи»: Васильева нелестно высказалась о Лорак и Лободе
Татьяна Васильева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о двух украинских исполнительницах Ани Лорак и Светлане Лободе. Как известно, Лорак не так давно заявила, что ее в свое время домогался продюсер Константин Меладзе.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

«Уже нет никакого смысла рассказывать. Все на лице написано. Ну вот Лобода. Как ее можно не домогаться, если она все для этого сделала, чтобы ее только и домогались. С утра до вечера. Вот такие губы. И все при этом здесь вывалено. Она что великая певица? Какой-то гений должен ее любить».

Татьяна Васильева
Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Васильева, Лорак ничем, по сути, не отличается от Лободы. «Покупателям разные нужны типажи», — кратко подметила она.

Напомним, что откровения Ани Лорак вызвали ажиотаж в мире шоу-бизнеса. При этом многие звезды не верят, что она сказала правду о Константине Меладзе.

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