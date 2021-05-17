«Покупателям разные нужны типажи»: Васильева нелестно высказалась о Лорак и Лободе

Как отметила актриса, у этих певиц все на лице написано.

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о двух украинских исполнительницах Ани Лорак и Светлане Лободе. Как известно, Лорак не так давно заявила, что ее в свое время домогался продюсер Константин Меладзе.

«Уже нет никакого смысла рассказывать. Все на лице написано. Ну вот Лобода. Как ее можно не домогаться, если она все для этого сделала, чтобы ее только и домогались. С утра до вечера. Вот такие губы. И все при этом здесь вывалено. Она что великая певица? Какой-то гений должен ее любить». Татьяна Васильева

Как отметила Васильева, Лорак ничем, по сути, не отличается от Лободы. «Покупателям разные нужны типажи», — кратко подметила она.

Напомним, что откровения Ани Лорак вызвали ажиотаж в мире шоу-бизнеса. При этом многие звезды не верят, что она сказала правду о Константине Меладзе.

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