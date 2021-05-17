«Мерзко целовал в шею»: Ксения Хаирова назвала имя режиссера, который ее грязно домогался

По словам дочери Валентины Талызиной, она была зависима в какой-то момент от этого человека на все сто процентов.

Актриса Ксения Хаирова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвала имя театрального режиссера, который оказывал ей чрезмерные знаки внимания. Это Леонид Хейфец. Ему сейчас 87 лет. Он бывший муж актрисы Натальи Гундаревой.

«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею». Ксения Хаирова

Как отметила дочь артистки Валентины Талызиной, ее в какой-то момент пригласили на работу в другую страну. Хейфец отпустил ее, дав академический год. Он заявил, что она может спокойно уволиться, но он дает слово джентльмена, что возьмет ее обратно, как только она вернется.

В итоге за рубежом у актрисы не сложилось. Она приехала в родную страну и захотела восстановиться в театре. Хейфец ответил ей отказом, сказав, что будет мстить, потому что она такая красивая отказала ему в свое время. Не вышла за него замуж.

Ранее о домогательствах известного актера рассказала актриса Елена Проклова. Причем ей тогда было всего 15 лет. Фамилию она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

Смотрите также: