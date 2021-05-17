6 простых и эффективных упражнений для пресса
Видео
Как живет Марк Цукерберг: дешевая машина и зарплата в $1
Видео

«Ножки – огонь!»: Васильев похвалил Лолиту в мини-юбке за стройность

Артистка продолжает худеть.

«Ножки – огонь!»: Васильев похвалил Лолиту в мини-юбке за стройность
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Лолита Милявская сбросила лишние килограммы и на этом не остановилась. Артистка продолжает худеть и удивляет не только своих фанатов. Публичные люди также хвалят ее за усердие. Так, в своем Instagram звезда опубликовала видеоролик, на кадрах которого появилась в мини-юбке. Историк моды Александр Васильев похвалил ее за стройность.

«Ножки – огонь!», — написал Васильев в комментариях.

Лолита
Лолита. Скриншот: instagram.com/lolitamilyavskaya

К нему присоединились и другие подписчики.

«Какая худенькая! Смелый наряд! Классная!», — писали пользователи Сети.

Артистка позировала в мини-юбке цвета припыленной розы. В тое ей подобрала сапоги. А завершила образ рубашкой в клетку.

Напомним, в 2019 году Лолита развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Прошлой осенью ходили слухи, что она опять вышла замуж, но сама артистка их не комментировала.

Смотрите также:

Тэги

Александр ВасильевЛолита МилявскаяЛолита новостиЛолита последние новости