«Ножки – огонь!»: Васильев похвалил Лолиту в мини-юбке за стройность

Лолита Милявская сбросила лишние килограммы и на этом не остановилась. Артистка продолжает худеть и удивляет не только своих фанатов. Публичные люди также хвалят ее за усердие. Так, в своем Instagram звезда опубликовала видеоролик, на кадрах которого появилась в мини-юбке. Историк моды Александр Васильев похвалил ее за стройность.

«Ножки – огонь!», — написал Васильев в комментариях.

К нему присоединились и другие подписчики.

«Какая худенькая! Смелый наряд! Классная!», — писали пользователи Сети.

Артистка позировала в мини-юбке цвета припыленной розы. В тое ей подобрала сапоги. А завершила образ рубашкой в клетку.

Напомним, в 2019 году Лолита развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Прошлой осенью ходили слухи, что она опять вышла замуж, но сама артистка их не комментировала.

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