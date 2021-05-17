В белом платье с корсетом: дочка покойной Началовой вышла на театральную сцену в спектакле «Ревизор»

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по маминым стопам и уже достигла успехов в музыке. 14-летняя девушка выступает на конкурсах, где становится лауреатом, а также освоила джазовое исполнение и театральное мастерство.

Бабушка Веры регулярно рассказывает о достижениях своей внучки в микроблоге и на этот раз показала девушку перед выходом на театральную сцену. Дочка Началовой была одета в белое силуэтное платье с корсетом, а длинные волосы юной красавицы были убраны в высокую прическу из кос.

«Вчера в Московском международном доме музыки состоялся большой праздничный концерт, посвященный 25-летию школы «Интеграция XXI». Также был представлен проект «Живые картины» (инсценировка художественных произведений), в котором Верочка исполнила роль Анны Андреевны из комедии Гоголя «Ревизор», — сообщила бабушка.

Поклонники поспешили прокомментировать новый образ дочки Началовой. Они заметили, как сильно повзрослела наследница, и все больше стала походить на свою звездную маму.

«Красивое лицо! Прекрасная фигура! Обаяние! Верочка радуй нас! У тебя актерский талант! Ты прекрасна!», «Веруша воздушная и очень нежная красавица !! Успехов и огромного счастья вашей семье !!», «Браво!», «Какой красавицей стала Веруня. Бабушкина гордость и спасибо вам за это», — откликнулись фолловеры в комментариях.

Напомним, дочка появилась у Юлии Началовой в браке с футболистом Евгением Алдониным. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой, но часто видится с отцом и его новой семьей.

Смотрите также