Есть, что показать: Нюша похвасталась объемной фигурой в топе и юбке самого модного цвета года

Институт цвета Pantone каждый год озвучивает самые актуальные оттенки сезона. В 2021-м эксперты назвали желтый и серый тона. По их мнению, они лучше других отражают настроение современности: пандемию и грусть, а также желание людей получить радость от жизни и увидеть как можно больше солнца.

Певица Нюша на отдыхе в Дубае поддержала тренд на желтый, облачившись в комплект, состоящий из кроп-топа с длинными рукавами и открытыми плечами и облегающей мини-юбки. Наряд показал объемную фигуру артистки во всей красе. Звезда похвасталась своими формами в личном блоге, позируя для Instagram на камеру.

Ранее в кроп-топ облачилась младшая дочь Веры Брежневой 11-летняя Сара Киперман. В отличие от Нюши, которая выбрала вечерний вариант, девочка предпочла спортивный стиль.

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