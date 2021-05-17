«Об этом нужно говорить маме»: Вовк дала совет Прокловой, как следовало себя вести в 15 лет

По словам телеведущей, она и сама сталкивалась с домогательствами.

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ дала совет актрисе Елене Прокловой, решившейся не так давно на откровения о домогательствах известного актера, как той следовало себя вести в 15 лет.

«Если к актрисе пристают в 15 лет, то об этом нужно говорить маме. Мама уже сделает свои выводы. Подскажет ребенку, как нужно себя вести».

Ангелина Вовк

Звезда вспомнила, как в 22 года поехала на кинопробы в Одессу.

«Режиссер пригласил меня сначала на концерт. Потом в гости к Петру Тодоровскому. Потом в ресторан. Но я была догадливой девушкой. Понимала, что за этим последует. Написала маме, что киноактрисы из меня не получится. Режиссер положил на меня глаз. Я вернулась домой. Кстати, этот режиссер взял потом все-таки меня в кино. На площадке всегда говорил со мной очень ласково», — заявила Ангелина Вовк.

Напомним, что когда Вовк было 22 года она снималась в картине «Живет такой парень». Ей досталась эпизодическая роль манекенщицы. Режиссером выступил Василий Шукшин.

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