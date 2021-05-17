«Папа экстремал»: Навка с мужем и дочкой покаталась на сегвеях

Маленькая наследница чиновника и фигуристки осталась не в восторге от такого досуга.

Фигуристка Татьяна Навка уже пять лет счастлива в браке с чиновником Дмитрием Песковым. За это время у звездной пары появился общий ребенок – дочка Надя, которая в этом году идет в первый класс. Девочка с успехом занимается фигурным катанием и уже добилась больших высот.

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Навка обожает проводить время с семьей. В минувшие выходные спортсменка с мужем и дочкой весело погуляли по окрестностям своего особняка, а также покатались на сигвеях. Как это было, олимпийская чемпионка показала у себя в микроблоге.

Жена Пескова уверенно управляла своим транспортным средством, а потом показала, как муж с дочкой вместе прокатились по улице. «Папа экстремал», — подписала видео фигуристка. А дочка Надя от этого была не в восторге кричала «боюсь, боюсь!». Было слышно, что малышка даже заплакала.

Получился насыщенный впечатлениями досуг. Для прогулки Навка облачилась в трендовый трикотажный костюм, состоящий из худи и джоггеров, цвета слоновой кости.

В кругу семьи выходные провела и другая знаменитая бизнес-вумен — продюсер Яна Рудковская. Звезда светских тусовок много времени посвятила общению с детьми от Евгения Плющенко — восьмилетнему Саше и семимесячному Арсению.

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