Хромченко назвала трендовые оттенки весны и лета, которые очень нравятся женщинам

На подиуме Первого канала в эфире программы «Модный приговор» представили актуальный аутфит в сочных тонах для героини проекта Марии. Стилисты передачи выбрали для нее фиолетовое платье и розовую сумочку. Девушка осталась крайне довольной своим внешним видом.

«Очень нравится! Цвет шикарный! Редко ношу такие цвета, не знаю почему. Сейчас смотрю на себя и вижу, что они мне безумно идут», — сказала участница фэшн-преображения.

«Потрясающе!» — поддержал Марию Александр Васильев. «Невероятно красиво!» — согласилась Надежда Бабкина.

Эвелина Хромченко при этом заметила, что все оттенки фиолетового в сезоне весна-лето 2021 крайне популярны.

«Имеет смысл насладиться ими прямо сейчас, потому что они вместе с модой на 90-е могут уйти на второй план. А именно эти оттенки в нашей стране просто обожают. Женщинам очень нравится все, что связано с романтичными цветами, которые в природе имеют именно такую окраску. Это и сирень, и фиалки, и лаванда. Все это имеет правильные ароматы любви и красивые формы, напоминающие о приятных моментах признаний. Не отказывайте себе в ярких красках!» — поэтично прокомментировала модный образ ведущая.

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