«Он попросил жену выйти на балкончик»: Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера

По словам актрисы, этого человека она так и не полюбила.

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ее много лет назад домогался известный режиссер.

«Мне пришлось бить его по лицу. Я снималась в одной из своих главных ролей. Мне 25 лет. Я уже замужем и у меня был ребенок. Режиссер картины, который утвердил меня на роль, вдруг в гримерной сзади подошел и, мягко скажем, меня очень властно сграбастал. Это было грязно и неприлично. Причем рядом стояла художник по костюмам. Я с разворота ударила его». Ирина Безрукова

Как отметила Безрукова, позже домогательства продолжились.

«Второй раз он попытался ко мне в павильоне пристать. Попросил отойти в сторонку и стал прижиматься. Я его оттолкнула. А потом была еще и третья история. Мы снимали кино в экспедиции и мне долго не выплачивали деньги. Я спросила режиссера, что хотела бы уже получить зарплату. Он сказал прийти в его номер. Причем был там с женой.

Я пришла, а он попросил ее выйти на балкончик. Якобы надо что-то со мной обсудить. Его жена стояла и смотрела вдаль. Он прижал меня к себе и сказал: «Если ты меня не полюбишь до конца фильма, то я тебя переозвучу». Я его так и не полюбила. После съемок я рассказала все своему мужу», — заявила актриса.

Отметим, что в 25-летнем возрасте Ирина Безрукова играла в картине «Путана» одну из главных ролей. Возможно, речь идет о режиссере именно этого фильма.

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