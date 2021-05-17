Предвосхищая тренд: Кудрявцева после модных советов Васильева примерила брошь

Историк моды Александр Васильев регулярно и довольно щедро делится фэшн-советами и прогнозами. На этот раз телеведущий рассказал, какие веяния в ближайшее время завоюют сердца модниц.

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Помимо мусульманской моды, унисекса и популярности перчаток, Васильев назвал тренд на броши ближайшей перспективой. И многие звездные модницы уже прислушались к прогнозу эксперта. Телеведущая Лера Кудрявцева старается всегда выглядеть актуально, и на этот раз опередила тренд, появившись на работе в голубом брючном костюме с большой брошью.

Украшение на груди Кудрявцевой выглядело утрировано. Массивная брошь из серебристых стаз и пайеток вместе с лаконичным кулоном оказалась единственным аксессуарным акцентом в образе девушки.

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