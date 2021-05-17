«У нас потерялось слово целомудрие стыда»: Борзова – о Прокловой, которая решилась на откровения

Актриса Елена Борзова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно высказалась в адрес своей коллеги Елены Прокловой, которая ранее рассказала о домогательствах к своей персоне известного актера.
«Сейчас для молодежи таие рассказы никакого значения иметь не будут. Меня в 16 лет взяли сниматься в кино. Я уехала от родителей на три месяца. Звонили моей маме и говорили, что рядом со мной крутятся взрослые мужчины. Предлагали приехать меня «попасти».
Мама на это отвечала, что доверяет своей дочери. После этих слов родительницы было бесперспективно ко мне близко подходить. Если в кого-то я влюблялась, то сама. И делала свои выводы, как поступать с человеком».
Как отметила Борзова, Прокловой нужно было все-таки молчать.
«Такое рассказывать категорически нельзя. У нас потерялось слово целомудрие стыда. В 15 лет голова уже находится на месте. Я слабая женщина, но за себя всегда могла постоять», — заметила актриса.
Напомним, что Елена Проклова несколько недель назад в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила о домогательствах к своей персоне в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.