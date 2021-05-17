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«У нас потерялось слово целомудрие стыда»: Борзова – о Прокловой, которая решилась на откровения

По словам актрисы, в 15 лет у человека голова уже должна стоять на месте.

«У нас потерялось слово целомудрие стыда»: Борзова – о Прокловой, которая решилась на откровения
Елена Борзова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Борзова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно высказалась в адрес своей коллеги Елены Прокловой, которая ранее рассказала о домогательствах к своей персоне известного актера.

Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

«Сейчас для молодежи таие рассказы никакого значения иметь не будут. Меня в 16 лет взяли сниматься в кино. Я уехала от родителей на три месяца. Звонили моей маме и говорили, что рядом со мной крутятся взрослые мужчины. Предлагали приехать меня «попасти».

Мама на это отвечала, что доверяет своей дочери. После этих слов родительницы было бесперспективно ко мне близко подходить. Если в кого-то я влюблялась, то сама. И делала свои выводы, как поступать с человеком».

Елена Проклова

Как отметила Борзова, Прокловой нужно было все-таки молчать.

«Такое рассказывать категорически нельзя. У нас потерялось слово целомудрие стыда. В 15 лет голова уже находится на месте. Я слабая женщина, но за себя всегда могла постоять», — заметила актриса.

Напомним, что Елена Проклова несколько недель назад в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила о домогательствах к своей персоне в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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Елена БорзоваЕлена ПрокловаНовости googleОлег Табаковпрограмма "Звезды сошлись"