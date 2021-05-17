«У нас потерялось слово целомудрие стыда»: Борзова – о Прокловой, которая решилась на откровения

«Сейчас для молодежи таие рассказы никакого значения иметь не будут. Меня в 16 лет взяли сниматься в кино. Я уехала от родителей на три месяца. Звонили моей маме и говорили, что рядом со мной крутятся взрослые мужчины. Предлагали приехать меня «попасти».

Мама на это отвечала, что доверяет своей дочери. После этих слов родительницы было бесперспективно ко мне близко подходить. Если в кого-то я влюблялась, то сама. И делала свои выводы, как поступать с человеком».