Все равно заметно: беременная Арзамасова попыталась скрыть внушительный животик широким многоярусным платьем

Этой весной Илья Авербух и Елизавета Арзамасова обрадовали поклонников счастливой новостью – они скоро станут родителями. У пары ожидается пополнение, причем, довольно скоро — звезда сериала «Папины дочки» уже не может скрыть «интересное положение» никакими оверсайз нарядами.

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Стоит признать, что гардероб беременной актрисы достаточно разнообразный – девушка как следует подготовилась к счастливому периоду своей жизни. На этот раз жена фигуриста вышла на прогулку с подругами в многоярусном просторном платье цвета хаки, поверх которого накинула кардиган в тон. Но это не помогло ей спрятать внушительный животик от взглядов окружающих.

Арзамасова не стремится подчеркивать животик облегающими нарядами. Поэтому предпочитает оверсайз, но с каждым разом делать незаметным свой растущий животик все сложнее.

Напомним, свои отношения Арзамасова и Авербух никак не афишировали, им пришлось их подтвердить буквально под натиском слухов и обсуждений. В прошлом году пара сыграла свадьбу. Хейтеры до сих пор не верят в искренность чувств звезд, между которыми 21 год разницы в возрасте.

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